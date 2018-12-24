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Стрілянина у Відні: поліція затримала ще одного підозрюваного

Новини » Надзвичайні події    24.12.2018 - 18:04
Стрілянина у Відні: поліція затримала ще одного підозрюваного
Фото: місце стрільби (twitter.com/swiat21)

Австрійська поліція встановлює мотиви нападу

У понеділок, 24 грудня, поліція затримала двох підозрюваних у стрілянині у центрі Відня 21 грудня, в результаті якої загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Австрійське агентство преси" (АРА).

32-річний Владімір Р. був вбитий невідомим стрілком після виходу з ресторану у центральній частині Відня. Його 23-річний супроводжуючий важко поранений.

"Третього чоловіка нападник, якому вдалося втекти, залишив неушкодженим. Випадково це відбулося чи навмисно - має встановити розслідування", - йдеться у повідомленні.

Австрійська поліція встановлює мотиви нападу в австрійській столиці та продовжує розшуки стрілка, співпрацюючи з колегами із Сербії та Чорногорії.

Нагадаємо, 21 грудня в центрі Відня в ресторані сталася стрілянина, в результаті якої загинула одна людина. Також в результаті стрілянини була поранена одна людина. 

Також у Лондоні в середу, 19 грудня, озброєний мачете чоловік напав на людей в медичному центрі на сході міста, в результаті нападу постраждали троє людей.

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