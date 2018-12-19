У Лондоні в результаті нападу на медичний центр поранені три людини

Фото: місце події (twitter.com/OOlere)

Поліцейські затримали нападника

У середу, 19 грудня, озброєний мачете чоловік напав на людей в медичному центрі на сході Лондона, в результаті нападу постраждали три людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Telegraph.

Повідомляється, що життя постраждалим вже нічого не загрожує, їх госпіталізували. Поліцейські затримали нападника. У поліції зазначили, що не пов'язують атаку з тероризмом.

"Район, як і раніше оточений, розслідування тривають", - сказав представник Скотленд-Ярду.

Зазначимо, 2 листопада невідомий напав з ножем на відвідувачів лондонського офісу Sony Music у районі Кенсінгтон і Челсі, двоє осіб поранено.

Також 27 жовтня в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія) Боуерс, озброєний штурмовою гвинтівкою AR-15 і трьома пістолетами, влаштував стрілянину в синагозі "Древо життя", в результаті якої загинули 11 осіб, ще шестеро були поранені.

Після того як поліцейським вдалося поранити Боуерса, він здався і був затриманий. Боуерсу пред'явили звинувачення з 44 пунктів, серед яких злочини на ґрунті ненависті та нетерпимості. Звинувачення складають 29 кримінальних статей федерального законодавства. Йому загрожує смертна кара. Він не визнав провину за всіма пунктами звинувачення.