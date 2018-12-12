Стрілянина в Страсбурзі: місцева влада уточнили число жертв

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Стрілянина в Страсбурзі сталася вчора ввечері

В результаті стрілянини у Страсбурзі (Франція), за даними французької влади, загинули три людини, ще 13 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення AFP у Тwitter.

"Французька влади оновила інформацію про втрати в Страсбурзі: 3 вбитих, 13 поранених", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини на різдвяному ярмарку в Страсбурзі у вівторок увечері загинули чотири людини.

Як повідомляв постпред України при Раді Європи Дмитро Кулєба, громадян України, за попередніми даними, немає серед жертв і постраждалих при стрілянині в Страсбурзі.

Як писало РБК-Україна, на даний момент відомо, що стрілянину влаштував 29-річний Шеккат Шаріф, який до цих пір залишається на волі. Він поранений, але зумів втекти на таксі при перестрілці з поліцією.

Також повідомлялося, що місцева поліція проводила обшуки в будинку підозрюваного напередодні вдень, правоохоронці мали намір затримати Шаріфа, але він зник. Після цього ввечері він влаштував стрілянину.