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Стрельба в Полтаве: полиция возбудила дело

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту сегодняшней стрельбы в центре Полтавы. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства и причастных к стрельбе.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Стрельбу на улице Нижнемлинской правоохранители квалифицировали как покушение на умышленное убийство. Следователи возбудили дело по статье 15 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", - добавили в полиции.

Как писало РБК-Украина, сегодня днем в центре Полтавы произошла перестрелка между вооруженными людьми. В результате стрельбы пострадал мужчина. Чтобы найти злоумышленников, полиция перекрыла выезды из города.

Напомним, в декабре в Сумах произошла стрельба во время конфликта между двумя прохожими. Один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента.

Кроме того, в Кременчуге мужчина стрелял в автомобиль такси после того, как водитель отказался везти пассажиров.

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Новости Украины Полтаваполицияуголовное делоСтрельба