В Сумах на улице произошла стрельба, есть раненый

Фото: в Сумах произошла стрельба (РБК-Украина)

В Сумах 17 декабря на улице произошел конфликт между двумя прохожими, который перерос в драку и закончился стрельбой. Сейчас полиция проводит проверки, расследуются все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, мужчины устроили драку на улице Харьковской возле кафе. Позже один из них, 35-летний сумчанин, выстрелил из травматического пистолета. Сейчас он сам и его 44-летний оппонент с ранением лица находятся в больнице.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция опрашивает свидетелей происшествия и администрацию кафе.

Напомним, в Николаеве днем 6 декабря произошла стрельба у спортивного комплекса "Надежда". Мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему.

Ранее четыре человека пострадали в результате конфликта между группой мужчин и охраной кафе в центре Днепра.

Также РБК-Украина писало, что в центре Киева на улице Бассейная произошла стрельба.