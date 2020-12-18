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В Сумах на улице произошла стрельба, есть раненый

Суммы, Пятница 18 декабря 2020 11:08
В Сумах на улице произошла стрельба, есть раненый
Фото: в Сумах произошла стрельба (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Сумах 17 декабря на улице произошел конфликт между двумя прохожими, который перерос в драку и закончился стрельбой. Сейчас полиция проводит проверки, расследуются все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, мужчины устроили драку на улице Харьковской возле кафе. Позже один из них, 35-летний сумчанин, выстрелил из травматического пистолета. Сейчас он сам и его 44-летний оппонент с ранением лица находятся в больнице.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция опрашивает свидетелей происшествия и администрацию кафе.

Напомним, в Николаеве днем 6 декабря произошла стрельба у спортивного комплекса "Надежда". Мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему.

Ранее четыре человека пострадали в результате конфликта между группой мужчин и охраной кафе в центре Днепра.

Также РБК-Украина писало, что в центре Киева на улице Бассейная произошла стрельба.

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