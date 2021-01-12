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Стрілянина в Полтаві: поліція порушила справу

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом сьогоднішньої стрілянини в центрі Полтави. Поліцейські продовжують встановлювати обставини та причетних до стрілянини.

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Про це повідомила Національна поліція України.

Стрілянину на вулиці Нижньомлинській правоохоронці кваліфікували як замах на умисне вбивство. Слідчі порушили справу за статтею 15 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

"Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі", - додали в поліції.

Як писало РБК-Україна, сьогодні вдень в центрі Полтави сталася перестрілка між озброєними людьми. В результаті стрілянини постраждав чоловік. Щоб знайти зловмисників, поліція перекрила виїзди з міста.

Нагадаємо, у грудні в Сумах сталася стрілянина під час конфлікту між двома перехожими. Один з учасників конфлікту вистрілив з травматичного пістолета у свого опонента.

Крім того, у Кременчуці чоловік стріляв в автомобіль таксі після того, як водій відмовився везти пасажирів.

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