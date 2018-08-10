Стрельба в Канаде: двое из четырех погибших - полицейские

Имена погибших полицейских не разглашают

Двое из четырех погибших в результате стрельбы в канадском городе Фредериктон были сотрудниками полиции. Об этом сообщает местная полиция в своем Twitter.

Их имена не разглашают.

"Из четырех человек, убитых в ходе утренней стрельбы на Бруксайд-драйве, двое были полицейскими Фредериктона. В настоящее время имена не оглашаются", - рассказали в полиции.

В полиции добавили, что угрозы для местных жителей больше нет. Правоохранители до сих пор работают на месте преступления.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в канадском городе Фредериктоне. Правоохранители призывали местных жителей избегать улицы Бруксанд драйв, где произошла стрельба.

По меньшей мере четыре человека погибли в результате вооруженного нападения в Канаде в городе Фредериктон. Все подробности полиция обещает предоставить позже.

Добавим, в канадском Торонто 22 июля произошла стрельба, в результате которой погиб 18-летний выпускник средней школы и 10-летняя девочка. Еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Стрелявшего ликвидировали на месте происшествия.

Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".