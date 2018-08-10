В Канаде в результате стрельбы погибли 4 человека

В полиции призвали избегать посещения района Бруксайд-Драйв в городе Фредериктон

По меньшей мере четыре человека погибли в результате вооруженного нападения в Канаде в городе Фредериктон, который является столицей канадской провинции Нью-Брансуик, передает издание "Еuronews".

Городская полиция в своем Twitter подтвердила "несколько смертельных случаев". Правоохранители призвали местных жителей избегать района Бруксайд-Драйв между Главной и Кольцевой дорогой.

"Стрельба. На данный момент мы можем подтвердить несколько смертельных случаев… Пожалуйста, продолжайте избегать района Бруксайд-Драйв между Главной и Кольцевой дорогой", - сообщили в полиции.

Подчеркнем, по информации полиции, стрельба продолжалась и после вмешательства правоохранителей. Все подробности полиция обещает предоставить позже.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Торонто 22 июля произошла стрельба. По словам очевидцев, они слышали от 10 до 20 выстрелов. В результате инцидента погиб 18-летний выпускник средней школы и 10-летняя девочка. Еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Стрелявшего ликвидировали на месте происшествия.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за стрельбу в Торонто. Канадская полиция установила личность стрелка. Им оказался некий Фейсал Хуссейн. Члены его семьи заявили, что он страдал психическими расстройствами, в частности, психозом и депрессией.