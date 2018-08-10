Стрілянина в Канаді: двоє з чотирьох загиблих - поліцейські

Імена загиблих поліцейських не розголошують

Двоє з чотирьох загиблих в результаті стрілянини в канадському місті Фредеріктон були співробітниками поліції. Про це повідомляє місцева поліція в своєму Twitter.



Їх імена не розголошують.

"З чотирьох осіб, убитих у ході ранкової стрілянини на Бруксайд-драйві, двоє були поліцейськими Фредеріктону. На даний час імена не розголошуються", - розповіли в поліції.

У поліції додали, що загрози для місцевих жителів більше нема. Правоохоронці досі працюють на місці злочину.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, поліція затримала одного з підозрюваних у стрілянині в канадському місті Фредеріктоні. Правоохоронці закликали місцевих жителів уникати вулиці Бруксанд драйв, де сталася стрілянина.

Щонайменше чотири людини загинули в результаті збройного нападу в Канаді в місті Фредеріктон. Всі подробиці поліція обіцяє надати пізніше.

Додамо, в канадському Торонто 22 липня сталась стрілянина, в результаті якої загинув 18-річний випускник середньої школи і 10-річна дівчинка. Ще 13 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Того, хто стріляв, ліквідували на місці події.

Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".