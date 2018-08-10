Стрельба в Канаде: полиция задержала одного из подозреваемых

Полицейские рекомендуют жителям избегать улицы Бруксанд драйв в Фредериктоне

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве четырех человек в городе Фредериктон на востоке Канады. Об этом сообщает местный отдел полиции в своем Twitter.

В полиции отметили, что задержан "один из подозреваемых".

"На данный момент мы можем подтвердить, что один из подозреваемых задержан", - отметили правоохранители.

Полиция по-прежнему призывает местных жителей избегать улицы Бруксанд драйв, где произошла стрельба. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по меньшей мере четыре человека погибли в результате вооруженного нападения в Канаде в городе Фредериктон. Все подробности полиция обещает предоставить позже.

В канадском Торонто 22 июля произошла стрельба. По словам очевидцев, они слышали от 10 до 20 выстрелов. В результате инцидента погиб 18-летний выпускник средней школы и 10-летняя девочка. Еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Стрелявшего ликвидировали на месте происшествия.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за стрельбу в Торонто. Канадская полиция установила личность стрелка. Им оказался некий Фейсал Хуссейн. По словам семьи Хуссейна, он страдал психическими расстройствами, в частности, психозом и депрессией.