Стрельба в Канаде: полиция задержала одного из подозреваемых

Новости Происшествия 10.08.2018 - 16:37
Иллюстративное фото (gettyimages)
Иллюстративное фото (gettyimages)

Полицейские рекомендуют жителям избегать улицы Бруксанд драйв в Фредериктоне

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве четырех человек в городе Фредериктон на востоке Канады. Об этом сообщает местный отдел полиции в своем Twitter.

Стрельба в Канаде: полиция задержала одного из подозреваемых

В полиции отметили, что задержан "один из подозреваемых".

"На данный момент мы можем подтвердить, что один из подозреваемых задержан", - отметили правоохранители.

Полиция по-прежнему призывает местных жителей избегать улицы Бруксанд драйв, где произошла стрельба. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по меньшей мере четыре человека погибли в результате вооруженного нападения в Канаде в городе Фредериктон. Все подробности полиция обещает предоставить позже.

В канадском Торонто 22 июля произошла стрельба. По словам очевидцев, они слышали от 10 до 20 выстрелов. В результате инцидента погиб 18-летний выпускник средней школы и 10-летняя девочка. Еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Стрелявшего ликвидировали на месте происшествия.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за стрельбу в Торонто. Канадская полиция установила личность стрелка. Им оказался некий Фейсал Хуссейн. По словам семьи Хуссейна, он страдал психическими расстройствами, в частности, психозом и депрессией.

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Теги:  Канада,  Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС