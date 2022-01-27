Стрельба в Днепре: нацгвардейцу сообщили о подозрении

Фото: нацгвардейцу, совершившему стрельбу в Днепре-сообщили о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 27 января, на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" города Днепр - нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял караул военнослужащих. Преступнику уже сообщили о подозрении и назначили экспертизу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг Государственного бюро расследований.

Рябчуку было сообщено о подозрении в соответствии со статьями: 115 (умышленное убийство);

408 (дезертирство)

410 (похищение, присвоение, вымогательство военным оружия и боеприпасов). В частности, сотрудники проведут следственные действия, чтобы установить, находился ли преступник в алкогольном или наркотическом опьянении. "В кратчайшие сроки назначат экспертизу по его психическому состоянию", - отметили во время брифинга.