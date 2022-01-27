Стрельба в Днепре: нацгвардейцу сообщили о подозрении
Сегодня, 27 января, на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" города Днепр - нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял караул военнослужащих. Преступнику уже сообщили о подозрении и назначили экспертизу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг Государственного бюро расследований.
Рябчуку было сообщено о подозрении в соответствии со статьями:
- 115 (умышленное убийство);
- 408 (дезертирство)
- 410 (похищение, присвоение, вымогательство военным оружия и боеприпасов).
В частности, сотрудники проведут следственные действия, чтобы установить, находился ли преступник в алкогольном или наркотическом опьянении.
"В кратчайшие сроки назначат экспертизу по его психическому состоянию", - отметили во время брифинга.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам главы МВД Дениса Монастырского, Рябчук будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.
Также в сеть попало видео задержание нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре.