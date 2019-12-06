Стрельба на авиабазе ВМС США: количество погибших возросло

Территория авиабазы до сих пор оцеплена
В результате стрельбы на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида, США погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военно-морских сил (ВМС) США в Twitter.
Сообщается, что среди погибших стрелок и трое пострадавших. Еще несколько человек получили ранения и были доставлены в больницы.
Отметим, что территория авиабазы до сих пор оцеплена.
Напомним, в пятницу утром, 6 декабря, на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида, США произошла стрельба. Тогда один человек погиб, еще одинадцать человек получили ранения. Офис шерифа округа Эскамбия сообщал, что стрелок был застрелен. Ворота NASP на тот момент были защищены из-за сообщений об активной стрельбе.
Как сообщало РБК-Украина, в результате перестрелки между мексиканскими правоохранителями и членами банды в 65 километрах от американской границы погибли по меньшей мере 10 человек. Стрельба произошла в северном городе Вилла Юнион. Банда пыталась штурмовать здание местного горсовета. Губернатор также добавил, что нападавшие были членами Северо-восточного картеля из соседнего штата Тамаулипас. Кроме того, ряд муниципальных служащих пропали без вести.
Ранее сообщалось, что в Мексике вооруженная группировка напала на бильярдный клуб. В результате чего погибли восемь человек, еще трое получили ранения.