Стрельба на авиабазе ВМС США: количество погибших возросло

Фото: база ВМС США во Флориде (twitter com MSNBC)

Территория авиабазы до сих пор оцеплена

В результате стрельбы на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида, США погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военно-морских сил ( ВМС) США в Twitter.

Сообщается, что среди погибших стрелок и трое пострадавших. Еще несколько человек получили ранения и были доставлены в больницы.

Отметим, что территория авиабазы до сих пор оцеплена.

Напомним, в пятницу утром, 6 декабря, на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида, США произошла стрельба. Тогда один человек погиб, еще одинадцать человек получили ранения. Офис шерифа округа Эскамбия сообщал, что стрелок был застрелен. В орота NASP на тот момент были защищены из-за сообщений об активной стрельбе.

Как сообщало РБК-Украина, в результате перестрелки между мексиканскими правоохранителями и членами банды в 65 километрах от американской границы погибли по меньшей мере 10 человек. Стрельба произошла в северном городе Вилла Юнион. Банда пыталась штурмовать здание местного горсовета. Губернатор также добавил, что нападавшие были членами Северо-восточного картеля из соседнего штата Тамаулипас. Кроме того, ряд муниципальных служащих пропали без вести.

Ранее сообщалось, что в Мексике вооруженная группировка напала на бильярдный клуб. В результате чего погибли восемь человек, еще трое получили ранения.