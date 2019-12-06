Стрілянина на авіабазі ВМС США: кількість загиблих зросла

Фото: база ВМС США у Флориді (twitter com MSNBC)

Територія авіабази досі оточена

В результаті стрілянини на військово-морській базі в Пенсаколі, штат Флорида, США загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Військово-морських сил ( ВМС) США Twitter.

Зазначається, що серед загиблих стрілок і троє постраждалих. Ще кілька людей отримали поранення і були доставлені в лікарні.

Зазначимо, що територія авіабази досі оточена.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 6 грудня, на військово-морській базі в Пенсаколі, штат Флорида, США сталася стрілянина. Тоді одна людина загинула, ще сім людей отримали поранення. Офіс шерифа округу Эскамбія повідомляв, що стрілок був застрелений. В орота NASP на той момент були захищені через повідомлення про активну стрільбу.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті перестрілки між мексиканськими правоохоронцями та членами банди в 65 кілометрах від американського кордону загинули щонайменше 10 осіб. Стрілянина сталася в північному місті Вілла Юніон. Банда намагалася штурмувати будівлю місцевої міськради. Губернатор також додав, що нападники були членами Північно-східного картелю з сусіднього штату Тамауліпас. Крім того, ряд муніципальних службовців пропали без вісті.

Раніше повідомлялося, що в Мексиці озброєне угрупування напало на більярдний клуб. В результаті чого загинули вісім осіб, ще троє отримали поранення.