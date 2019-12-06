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Стрілянина на авіабазі ВМС США: кількість загиблих зросла

Новини » Надзвичайні події     06.12.2019 - 18:42
Стрілянина на авіабазі ВМС США: кількість загиблих зросла
Фото: база ВМС США у Флориді (twitter com MSNBC)

Територія авіабази досі оточена

В результаті стрілянини на військово-морській базі в Пенсаколі, штат Флорида, США загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Військово-морських сил (ВМС) США Twitter.

Зазначається, що серед загиблих стрілок і троє постраждалих. Ще кілька людей отримали поранення і були доставлені в лікарні.

Зазначимо, що територія авіабази досі оточена.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 6 грудня, на військово-морській базі в Пенсаколі, штат Флорида, США сталася стрілянина. Тоді одна людина загинула, ще сім людей отримали поранення. Офіс шерифа округу Эскамбія повідомляв, що стрілок був застрелений. Ворота NASP на той момент були захищені через повідомлення про активну стрільбу.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті перестрілки між мексиканськими правоохоронцями та членами банди в 65 кілометрах від американського кордону загинули щонайменше 10 осіб. Стрілянина сталася в північному місті Вілла Юніон. Банда намагалася штурмувати будівлю місцевої міськради. Губернатор також додав, що нападники були членами Північно-східного картелю з сусіднього штату Тамауліпас. Крім того, ряд муніципальних службовців пропали без вісті.

Раніше повідомлялося, що в Мексиці озброєне угрупування напало на більярдний клуб. В результаті чого загинули вісім осіб, ще троє отримали поранення.

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