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На авиабазе ВМС США произошла стрельба

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 16:30
На авиабазе ВМС США произошла стрельба
Фото: база ВМС США во Флориде (twitter com MSNBC)

По информации Офиса шерифа, стрелок был застрелен

В пятницу утром, 6 декабря, на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида, США произошла стрельба, в результате чего один человек погиб, еще одинадцать человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Как сообщается, по меньшей мере один человек погиб, а еще одинадцать человек были госпитализированы.

Офис шерифа округа Эскамбия сообщает, что стрелок был застрелен.

орота NASP в настоящее время защищены из-за сообщений об активной стрельбе", - говорится в сообщении на странице станции в Facebook.

Напомним, 5 декабря в США произошла стрельба на военной базе военно-морских сил в Перл-Харбор. В результате два человека погибли. Одного пострадавшего госпитализировали.

Кроме того, в результате перестрелки между мексиканскими правоохранителями и членами банды в 65 километрах от американской границы погибли по меньшей мере 10 человек. Стрельба произошла в северном городе Вилла Юнион. Банда пыталась штурмовать здание местного горсовета.

Добавим, что в Мексике вооруженная группировка напала на бильярдный клуб в городе Ирапуто (штат Гуанахуато), в результате чего погибли восемь человек, еще трое получили ранения.

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