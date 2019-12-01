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По меньшей мере 10 человек убито в результате стрельбы в Мексике у границы с США

Новости » В мире     01.12.2019 - 10:59
По меньшей мере 10 человек убито в результате стрельбы в Мексике у границы с США
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Группировка штурмовала здание местного горсовета в небольшом городе

Власти Мексики столкнулись группой тяжело вооруженных членов банды в северном городе Вилла Юнион, примерно в 65 километрах от границы США, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, четыре офицера погибли и шестеро были ранены в ходе часовой перестрелки в штате Коауила.

"По меньшей мере 10 стрелков были убиты. Государство действовало решительно, чтобы отразить атаку боевиков", - сказал губернатор Коауилы Мигель Анхель Рикельме.

Отмечается, что группа въехала в город с населением 3000 человек в колонне пикапов, а около полудня штурмовала здания местного горсовета.

Губернатор также добавил, что нападавшие были членами Северо-восточного картеля из соседнего штата Тамаулипас. Кроме того, ряд муниципальных служащих пропали без вести.

Ранее РБК-Украина писало, что в Мексике неизвестные напали на семью мормонов, в результате чего девять членов семьи были убиты.

Также сообщалось,что в Калифорнии произошла стрельба во время вечеринки в городе Лонг-Бич. В результате стрельбы пострадали девять человек и еще трое погибли. Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

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