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В Мексике расстреляли людей в бильярдном клубе, есть погибшие

Новости » Происшествия    12.08.2019 - 05:58
В Мексике расстреляли людей в бильярдном клубе, есть погибшие
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Ответственности за нападение в Ирапуто никто на себя не взял, полиции не удалось задержать преступников

В Мексике вооруженная группировка напала на бильярдный клуб в городе Ирапуато (штат Гуанахуато), в результате чего погибли восемь человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету El Universal.

По информации издания, инцидент произошел около 22:00 часов по местному времени.

Отмечается, что нападавшие действовали очень быстро, они обстреляли нескольких людей, находившихся за бильярдными столами.

По данным издания, два человека умерли по дороге в больницу, еще двое скончались уже в медицинском учреждении. В числе пострадавших - двое несовершеннолетних.

Полиции пока не удалось задержать нападавших.

Напомним, подозреваемый в убийстве 22 человек в Эль-Пасо Патрик Крусиус подтвердил полиции, что он целенаправленно выбирал в качестве жертв "мексиканцев". 

Выбор преступника пал именно на Эль-Пасо, потому что в нем 83% населения составляют испаноязычные американцы и выходцы из стран Латинской Америки. Крусиус хотел устроить стрельбу как можно дальше от пригорода Далласа, где он жил вместе со своими родственниками.

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