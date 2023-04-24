Страждання, вбивства та війна. Британія та США розкритикували Росію на засіданні Радбезу ООН

"Ми бачили, що означає для світу російська ідея багатостороннього підходу. Більш ніж за рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Путін приніс неймовірні страждання цій країні, нехтуючи Статутом ООН", - заявила представник Британії Дама Барбара Вудворд.

При цьому вона нагадала, що через російське вторгнення в Україну було вбито тисячі українців.

"Тисячі українців були вбиті, мільйони переміщені, а мільярди людей по всьому світу зіткнулися з різким зростанням цін на товари і відсутністю продовольчої безпеки", - додала Вудворд.

Вона підкреслила, що уряд РФ не може навіть пояснити причину військового вторгнення в Україну.

"Російське покоління втратило своє майбутнє, а російський уряд навіть не може пояснити, чому. Претензії Росії на територію України ніколи не будуть визнані. Я не бачу нічого ефективного або багатостороннього в зовнішній політиці Росії", - додала вона.

Тим часом, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала війну Росії "незаконною, неспровокованою і непотрібною".

"Росія просто хоче силою перекроїти міжнародні кордони в порушення Статуту ООН. Це суперечить усьому, за що виступає цей інститут", - сказала вона.