Страдания, убийства и война. Британия и США раскритиковали Россию на заседании Совбеза ООН

Представители Британии и Соединенных Штатов раскритиковали Россию на заседании Совета Безопасности ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы видели, что означает для мира российская идея многостороннего подхода. Более чем за год полномасштабного вторжения России в Украину президент Путин принес невообразимые страдания этой стране, попирая Устав ООН", - заявила представитель Британии Дама Барбара Вудворд.
При этом она напомнила, что из-за российского вторжения в Украину были убиты тысячи украинцев.
"Тысячи украинцев были убиты, миллионы перемещены, а миллиарды людей по всему миру столкнулись с резким ростом цен на товары и отсутствием продовольственной безопасности", - добавила Вудворд.
Она подчеркнула, что правительство РФ не может даже объяснить причину военного вторжения в Украину.
"Российское поколение потеряло свое будущее, а российское правительство даже не может объяснить, почему. Претензии России на территорию Украины никогда не будут признаны. Я не вижу ничего эффективного или многостороннего во внешней политике России", - добавила она.
Между тем, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала войну России "незаконной, неспровоцированной и ненужной".
"Россия просто хочет силой перекроить международные границы в нарушение Устава ООН. Это противоречит всему, за что выступает этот институт", - сказала она.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Совбез ООН необходимо перезагрузить, чтобы появилась возможность исключить оттуда Россию.
Кроме того, российских журналистов, сопровождавших главу МИД Лаврова, не пустили в США.
При этом США снизили уровень своего представительства в Совете безопасности ООН во время председательства России.
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