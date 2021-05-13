"Страж стен". Что известно о ситуации в Израиле на фоне обстрелов

Израиль мобилизует 7 000 резервистов

Армия ообороны Израили на фоне продолжающихся ракетных атак из сектора Газа объявила призыв 7 000 резервистов. Сообщается, что мобилизованные должны прибыть на военные базы в полной готовности к участию в боевых действиях.

Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве

Днем 13 мая сработали сирены в Тель-Авиве и городах центральной части Израиля, также сработала система ПРО "Железный купол", было перехвачено 10 ракет.

Осколки одной из сбитых ракет упали на южной окраине Тель-Авива. Также боевики атаковали Беэр-Шеву, районы Шфела и а-Шарон, Ашкелон, Ашдод.

Атака на аэропорт Рамон и Эйлат

Сегодня одна из ракет упала неподалеку от курортного города Эйлат - на открытой местности рядом с аэропортом Рамон, куда перенаправляются самолеты из Бен Гуриона. Аэропорт продолжает работать в обычном режиме.

Ранее в ХАМАС заявили, что выпустили 250 ракет с дальностью действия более 200 км, и одной из целей атаки был именно аэропорт Рамон.

С 10 по 13 мая террористы выпустили более 1500 ракет по территории Израиля, за прошлую ночь - 130 ракетных обстрелов. Погибло 7 израильтян, более 200 травмировано.

Отмена рейсов. Аэропорт Бен Гурион не принимает самолеты на посадку

С утра четверга аэропорт Бен Гурион временно прекратил принимать рейсы. Они направляются в аэропорт Рамон на юге Израиля. При этом вылеты из Бен Гуриона продолжаются по расписанию.

Кроме того, некоторые авиакомпании отменили полеты в Израиль на ближайшие дни. Среди них рейсы Air France, Transavia, Delta Airlines, United Airlines, Virgin Atlantic, All Nippon, Air Canada, Lufthansa, Brussels Airlines, Pegasus, Air Europa.

Также отменены запланированные авиарейсы 13 мая в Тель-Авив и обратно авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Погромы в городах Израиля

В населенных пунктах со смешанным арабским и еврейским населением беспорядки продолжаются уже несколько дней.

В Акко неизвестные подожгли здание международного центра по охране древностей, огонь перекинулся на гостиницу. Толпа арабских демонстрантов с дубинками напала на 30 летнего мужчину еврейского происхождения, из-за чего пострадавший находится в критическом состоянии.

В Лоде араб-мусульманин с ножом напал на мужчину-еврея. Также в ходе беспорядков травмы получила беременная арабка. В городе действует полный локдаун, с 12 мая введен комендантский час.

В Хайфе 26-летнего парня сбила машина возле площади где проходила демонстрация, водитель скрылся с места преступления. Погромщики бросали бутылки с зажигательной смесью в жилые дома. Также вандалы забросали камнями музей искусств.

В Кафр Касеме протестующие подожгли патрульные машины полиции. Арабы забрасывали автомобили камнями. Въезд в населенный пункт запретили всем, кроме местных жителей.

В Иерусалиме произошли столкновения возле Струнного моста, Шхемских ворот и в других районах. Неизвестные напали на владельца заправки, военнослужащего.

Для подавления беспорядков задействовано 10 рот полиции

Министр обороны Израиля Бени Ганц приказал вызвать 10 рот пограничной полиции и развернуть их по всей стране для предотвращения столкновений и насилия между арабами и евреями.

По состоянию на 13 мая, правоохранители задержали более 370 участников погромов. В Иерусалиме арестовано 37 человек.

Железнодорожное сообщение ограничено

Из-за столкновений в Лоде временно прекращено движение поездов на участке между Лодом и станцией "Хагана" в Тель-Авиве.

Также из-за повреждений на вокзале в Акко приостановлено железнодорожное сообщение на прибрежной ветке.

Чрезвычайное положение в пограничных населенных пунктах

Вчера вечером в Управлении тылом Израиля сообщили о продлении особого режима в поселках и городах у границ с Сектором Газа.

До 14:00 14 мая в населенных пунктах от Баэр-Шевы от Герцлии запрещено посещение образовательных заведений. Могут продолжать работу только предприятия с бомбоубежищами. Ограничены массовые собрания людей - не более 10 человек на улице, до 50 человек в помещении.

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации руководящих структур ХАМАС

За утро 13 мая вооруженные силы армии Израиля нанесли удары по 4-м террористическим группам, которые готовились к запуску противотанковых ракет из Сектора Газа.

Также атакованы дома командиров террористов ХАМАС и правительственные структуры в Газе (здания службы внутренней безопасности, офис главы службы внутренней безопасности, центральный банк). Был уничтожен подземный тоннель боевиков под домами мирных жителей и школой.

Всего с начала эскалации противостояния ЦАХАЛ уничтожил 600 целей террористов. Помимо продолжения атак с воздуха в армии обороны Израиля начали разработку плана наземной операции в Секторе Газа.

Как сообщают в ЦАХАЛ, за несколько суток продолжающихся атак системе ПРО "Железный купол" удалось сбить 90% всех выпущенных ракет террористов ХАМАС.

Что известно о погибших

На данный момент известно о 7 погибших граждан на территории Израиля. Во вторник, 11 мая скончалась 32-летняя женщина из Индии, которая работала сиделкой в Ашкелоне. Также во время обстрела умерла 52-летняя жительница Ашкелона, ее муж находится в больнице. В Ришон ле-Ционе погибла 63-летняя женщина.

12 мая в результате попадания ракеты во двор дома в поселке под Лодом погибли 52-летний мужчина и его 16 летняя дочь. Под ракетным обстрелом погиб 21-летний сержант патрульного джипа ЦАХАЛ на границе с Сектором Газа. В ночь на 13 мая умер 6-летний мальчик во время атаки в Сдероте.