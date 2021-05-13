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Израиль готовит наземную операцию против ХАМАСа

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Израиль, Четверг 13 мая 2021 12:12
Израиль готовит наземную операцию против ХАМАСа Фото: израильские военные готовятся к наземной операции в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Армия обороны Израиля разрабатывает план наземной операции в Секторе Газа. Пока разработка плана операции находится на начальном этапе.

Об этом сообщает The Guardian.

Пока израильские военные для ударов по объектам ХАМАСа применяли лишь авиацию. В свою очередь из Сектора Газа по Израилю выпускают ракетные залпы.

"Планы нападения, которые находятся на начальной стадии и еще не утверждены, будут представлены военным руководителям позже в четверг, которые рассмотрят вопрос о том, следует ли передать их правительству Израиля", - заявил официальный представитель израильской армии.

Напомним, ситуация между Израилем и Палестиной обострилась 10 мая. В День Иерусалима из Сектора Газа по израильским городам были выпущены сотни ракет. В ответ Израиль начал операцию "Страж стен", направленную против террористической группы ХАМАС.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что было принято усилить удары по Газе.

Как писало РБК-Украина, вечером 12 мая Израиль одобрил новые удары по символам ХАМАСа.

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