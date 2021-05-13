Израиль готовит наземную операцию против ХАМАСа
Армия обороны Израиля разрабатывает план наземной операции в Секторе Газа. Пока разработка плана операции находится на начальном этапе.
Об этом сообщает The Guardian.
Пока израильские военные для ударов по объектам ХАМАСа применяли лишь авиацию. В свою очередь из Сектора Газа по Израилю выпускают ракетные залпы.
"Планы нападения, которые находятся на начальной стадии и еще не утверждены, будут представлены военным руководителям позже в четверг, которые рассмотрят вопрос о том, следует ли передать их правительству Израиля", - заявил официальный представитель израильской армии.
Напомним, ситуация между Израилем и Палестиной обострилась 10 мая. В День Иерусалима из Сектора Газа по израильским городам были выпущены сотни ракет. В ответ Израиль начал операцию "Страж стен", направленную против террористической группы ХАМАС.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что было принято усилить удары по Газе.
Как писало РБК-Украина, вечером 12 мая Израиль одобрил новые удары по символам ХАМАСа.