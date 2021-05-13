В Газе заявили о 83 погибших в ходе обострения с Израилем
В Палестине сообщили данные о погибших из-за обстрелов со стороны Израиля. С начала обострения, 10 мая, в Секторе Газа погибли 83 человека, 487 - получили ранения.
Об этом сообщает Newsru.co.il.
По информации палестинской стороны, среди погибших 17 несовершеннолетних и семь женщин. В Минздраве Газы отмечают, что все погибшие являются "мирными жителями" или "гражданскими лицами".
Израильская сторона сообщает, что большинство убитых в Газе являются командирами и боевиками террористической организации ХАМАС. При этом армия Израиля утверждает, что многие из них были причастны к ракетным обстрелам израильских городов.
Напомним, ситуация между Израилем и Палестиной обострилась 10 мая. В День Иерусалима из Сектора Газа по израильским городам были выпущены сотни ракет. В ответ Израиль начал операцию "Страж стен", направленную против террористической группы ХАМАС.
Ранее РБК-Украина писало, что Израиль готовит наземную операцию в Секторе Газа.
Отметим, ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов из Сектора Газа по Тель-Авиву пострадали пострадали более 200 человек.