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В Газе заявили о 83 погибших в ходе обострения с Израилем

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Сектор Газа, Четверг 13 мая 2021 12:52
В Газе заявили о 83 погибших в ходе обострения с Израилем Фото: Палестина заявила, что среди погибших 17 несовершеннолетних (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В Палестине сообщили данные о погибших из-за обстрелов со стороны Израиля. С начала обострения, 10 мая, в Секторе Газа погибли 83 человека, 487 - получили ранения.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

По информации палестинской стороны, среди погибших 17 несовершеннолетних и семь женщин. В Минздраве Газы отмечают, что все погибшие являются "мирными жителями" или "гражданскими лицами".

Израильская сторона сообщает, что большинство убитых в Газе являются командирами и боевиками террористической организации ХАМАС. При этом армия Израиля утверждает, что многие из них были причастны к ракетным обстрелам израильских городов.

Напомним, ситуация между Израилем и Палестиной обострилась 10 мая. В День Иерусалима из Сектора Газа по израильским городам были выпущены сотни ракет. В ответ Израиль начал операцию "Страж стен", направленную против террористической группы ХАМАС.

Ранее РБК-Украина писало, что Израиль готовит наземную операцию в Секторе Газа.

Отметим, ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов из Сектора Газа по Тель-Авиву пострадали пострадали более 200 человек.

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