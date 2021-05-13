Воздушная тревога и более 1500 ракетных обстрелов: ситуация на Ближнем Востоке обостряется

За последние три дня ситуация на Ближнем Востоке существенно обострилась. С территории сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около 1500 ракет с начала нового конфликта.

Об этом сообщает BBC .

Примерно 350 из выпущеных ракет не долетели, еще несколько сотен были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол", заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ночь на четверг, 13 мая, ВВС Израиля вновь нанесли авиаудары, поразив финансовый центр движения ХАМАС и здание, где базируется его разведка.

Впервые после начала ракетных обстрелов израильской территории воздушная тревога прозвучала на севере страны.

Фото: ситуация на Ближнем Востоке обострилась (twitter.com/EChibuihe)

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что правительство будет использовать все свои силы для защиты Израиля от врагов извне и бунтовщиков внутри страны.