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Воздушная тревога и более 1500 ракетных обстрелов: ситуация на Ближнем Востоке обостряется

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Иерусалим, Четверг 13 мая 2021 08:53
Воздушная тревога и более 1500 ракетных обстрелов: ситуация на Ближнем Востоке обостряется Фото: на Ближнем Востоке обостряется ситуация (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

За последние три дня ситуация на Ближнем Востоке существенно обострилась. С территории сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около 1500 ракет с начала нового конфликта.

Об этом сообщает BBC.

Примерно 350 из выпущеных ракет не долетели, еще несколько сотен были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол", заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ночь на четверг, 13 мая, ВВС Израиля вновь нанесли авиаудары, поразив финансовый центр движения ХАМАС и здание, где базируется его разведка.

Впервые после начала ракетных обстрелов израильской территории воздушная тревога прозвучала на севере страны.

Воздушная тревога и более 1500 ракетных обстрелов: ситуация на Ближнем Востоке обостряетсяФото: ситуация на Ближнем Востоке обострилась (twitter.com/EChibuihe)

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что правительство будет использовать все свои силы для защиты Израиля от врагов извне и бунтовщиков внутри страны.

Напомним, Израиль заявил о гибели командира боевиков "Хамаса".

Отметим, Кабинет безопасности Израиля одобрил новые удары по объектам ХАМАС на территории Сектора Газа.

Кроме того, Израиль надеется на деэскалацию конфликта с палестинскими группировками.

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