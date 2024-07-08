Стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили ракети по Україні

Нічний обстріл України

Нагадаємо, близько 23:00 в неділю, 7 липня, Повітряні сили повідомили про зліт чотирьох бомбардувальників Ту-95 з аеродрому Оленья в Мурманській області. Крім того, Росія тримає у Чорному морі два носія ракет "Калібр".

Згодом у передмісті Харкова пролунав вибух.

Також прогриміли вибухи у Миколаєві та біля міста Суми.

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