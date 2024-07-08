Стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты по Украине

Ночной обстрел Украины

Напомним, около 23:00 в воскресенье, 7 июля, Воздушные силы сообщили о взлете четырех бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области. Кроме того, Россия держит в Черном море два носителя ракет "Калибр".

Позже в пригороде Харькова прогремел взрыв.

Также прозвучали взрывы в Николаеве и возле города Сумы.

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