Стратегічні бомбардувальники Китаю проводять навчання біля берегів Тайваню

Китайські бомбардувальники розпочали навчання поблизу берегів Тайваню за кілька днів до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Китай відправив групу стратегічних бомбардувальників H-6K до берегів Тайваню для "навчань з протистояння". Зазначається, що ці маневри пройдуть лише за кілька днів до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
Разом з бомбардувальниками вилетіли кілька винищувачів J-10 у "невизначений повітряний простір". Відомо, що бомбардувальники H-6K здатні нести ядерну зброю.
Військовий канал китайського державного телебачення повідомив, що підрозділи військово-повітряних сил Східного командування, яке відповідальне за операції навколо Тайваню, провели бойову підготовку, зосереджену на розвідці, ранньому попередженні та точних ударах у ключових районах.
У повідомленні транслювалися кадри зльоту винищувачів J-10 та запуску ракет бомбардувальниками H-6.
Нагадаємо, що Китай регулярно відправляє свої винищувачі, безпілотники та військові кораблі у повітряний простір та води навколо Тайваню з розвідною ціллю та з метою залякування.
Зазначимо, раніше американські ЗМІ повідомили, що Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на більш ніж 400 мільйонів доларів, яку планувалося надати цього літа. Рішення пов'язане з угодою з Китаєм - таким чином Трамп планував домовитися про торгівельну угоду і можливий саміт із главою КНР Сі Цзіньпіном.
Тим часом Росія допомагає Китаю із підготовкою до нападу на Тайвань. Йдеться про продаж військової техніки та масштабні навчання для китайських повітряно-десантних військ.
Підкреслимо, що вже багато років Китай вважає Тайвань частиною своєї території та називає його уряд "сепаратистським". У 1949 році на Тайвані укріпилися залишки антикомуністичного Гоміньдану, які програли громадянську війну Мао Цзедуну.