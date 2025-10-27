UA

Стратегічні бомбардувальники Китаю проводять навчання біля берегів Тайваню

Фото: стратегічні бомбардувальники Китаю проводять навчання біля берегів Тайваню (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китайські бомбардувальники розпочали навчання поблизу берегів Тайваню за кілька днів до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Китай відправив групу стратегічних бомбардувальників H-6K до берегів Тайваню для "навчань з протистояння". Зазначається, що ці маневри пройдуть лише за кілька днів до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Разом з бомбардувальниками вилетіли кілька винищувачів J-10 у "невизначений повітряний простір". Відомо, що бомбардувальники H-6K здатні нести ядерну зброю.

Військовий канал китайського державного телебачення повідомив, що підрозділи військово-повітряних сил Східного командування, яке відповідальне за операції навколо Тайваню, провели бойову підготовку, зосереджену на розвідці, ранньому попередженні та точних ударах у ключових районах.

У повідомленні транслювалися кадри зльоту винищувачів J-10 та запуску ракет бомбардувальниками H-6.

Відносини Китаю та Тайваню

Нагадаємо, що Китай регулярно відправляє свої винищувачі, безпілотники та військові кораблі у повітряний простір та води навколо Тайваню з розвідною ціллю та з метою залякування.

Зазначимо, раніше американські ЗМІ повідомили, що Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на більш ніж 400 мільйонів доларів, яку планувалося надати цього літа. Рішення пов'язане з угодою з Китаєм - таким чином Трамп планував домовитися про торгівельну угоду і можливий саміт із главою КНР Сі Цзіньпіном.

Тим часом Росія допомагає Китаю із підготовкою до нападу на Тайвань. Йдеться про продаж військової техніки та масштабні навчання для китайських повітряно-десантних військ.

Підкреслимо, що вже багато років Китай вважає Тайвань частиною своєї території та називає його уряд "сепаратистським". У 1949 році на Тайвані укріпилися залишки антикомуністичного Гоміньдану, які програли громадянську війну Мао Цзедуну.

