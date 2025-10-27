Стратегические бомбардировщики Китая проводят учения у берегов Тайваня

Китай отправил группу стратегических бомбардировщиков H-6K к берегам Тайваня для "учений по противостоянию". Отмечается, что эти маневры пройдут всего за несколько дней до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.

Вместе с бомбардировщиками вылетели несколько истребителей J-10 в "неопределенное воздушное пространство". Известно, что бомбардировщики H-6K способны нести ядерное оружие.

Военный канал китайского государственного телевидения сообщил, что подразделения военно-воздушных сил Восточного командования, которое ответственно за операции вокруг Тайваня, провели боевую подготовку, сосредоточенную на разведке, раннем предупреждении и точных ударах в ключевых районах.

В сообщении транслировались кадры взлета истребителей J-10 и запуска ракет бомбардировщиками H-6.