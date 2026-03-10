"Стратегічна помилка": фон дер Ляєн зробила сенсаційну заяву про ядерну енергію

Виступаючи на ядерному саміті в Парижі, очільниця Єврокомісії зазначила, що якщо у 1990 році третина електроенергії в Європі вироблялася на АЕС, то сьогодні цей показник скоротився до 15%. Вона підкреслила, що ядерна енергія є важливою для переходу до економіки з нульовими викидами та відмови від російського викопного палива.

Особливо актуальним це питання стає на тлі конфлікту в Ірані, який спровокував стрибок цін на нафту та газ, оголивши вразливість європейської економіки.

Нова стратегія ЄС

Європейська комісія готує стратегію впровадження малих модульних реакторів (SMR). Очікується, що вони запрацюють у Європі до початку 2030-х років. Ця технологія має замінити викопне паливо та забезпечити стабільну роботу енергомереж, коли не вистачає сонячної чи вітрової генерації.

Для підтримки приватних інвестицій у цю галузь ЄС виділить 200 млн євро гарантій через систему торгівлі викидами.

Реакція Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав заяву фон дер Ляєн, висловивши жаль через рішення попереднього уряду про закриття АЕС. Водночас він зауважив, що цей процес є незворотним, тому наразі Берлін зосереджений на розширенні мереж та збільшенні доступної пропозиції енергії.

Натомість міністр довкілля Карстен Шнайдер виступив проти відновлення ядерної програми. Він назвав ідею будівництва нових реакторів "глухим кутом" і заявив, що після відмови від атомної енергетики країна стала значно безпечнішою.