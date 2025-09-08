У ЄС стверджують, що Росія ставить під загрозу ядерну безпеку та роботу МАГАТЕ

У Європейському Союзі вважають, що дії Росії в Україні становлять серйозну загрозу ядерній безпеці та моніторинговій роботі місій МАГАТЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву делегації ЄС на Раді керуючих МАГАТЕ з питань ядерної безпеки.

"ЄС та його держави-члени залишаються глибоко стурбованими ризиками для ядерної безпеки, спричиненими незаконною військовою агресією Росії, захопленням нею Запорізької атомної електростанції та інтенсивними воєнними діями поблизу українських атомних електростанцій", - йдеться у заяві.

У ЄС наголошують, що Росія своїми діями "ставить під серйозну загрозу ядерну безпеку, ротаційну та моніторингову роботу МАГАТЕ".

Зазначається, що ЄС продовжує підтримувати ключові місії МАГАТЕ в Україні та наголошує на важливості дотримання семи невід'ємних стовпів Генерального директора агентства щодо забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту.

"Ми закликаємо Секретаріат надати оновлену інформацію про роботу з розгляду проблем, пов'язаних з ядерною безпекою під час збройних конфліктів", - заявили в делегації.

Там нагадали, що це вимагалося в резолюції щодо ядерної безпеки, прийнятій Генеральною конференцією МАГАТЕ минулого року.

Делегація Євросоюзу зазначила, що питання ядерної безпеки в Україні розглядатиметься більш детально.

Повідомляється, що до заяви приєдналися Україна, Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Ісландія, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Молдова.