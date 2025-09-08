ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У ЄС стверджують, що Росія ставить під загрозу ядерну безпеку та роботу МАГАТЕ

Понеділок 08 вересня 2025 17:13
UA EN RU
У ЄС стверджують, що Росія ставить під загрозу ядерну безпеку та роботу МАГАТЕ Фото: у ЄС стверджують, що Росія ставить під загрозу ядерну безпеку та роботу МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Європейському Союзі вважають, що дії Росії в Україні становлять серйозну загрозу ядерній безпеці та моніторинговій роботі місій МАГАТЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву делегації ЄС на Раді керуючих МАГАТЕ з питань ядерної безпеки.

"ЄС та його держави-члени залишаються глибоко стурбованими ризиками для ядерної безпеки, спричиненими незаконною військовою агресією Росії, захопленням нею Запорізької атомної електростанції та інтенсивними воєнними діями поблизу українських атомних електростанцій", - йдеться у заяві.

У ЄС наголошують, що Росія своїми діями "ставить під серйозну загрозу ядерну безпеку, ротаційну та моніторингову роботу МАГАТЕ".

Зазначається, що ЄС продовжує підтримувати ключові місії МАГАТЕ в Україні та наголошує на важливості дотримання семи невід'ємних стовпів Генерального директора агентства щодо забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту.

"Ми закликаємо Секретаріат надати оновлену інформацію про роботу з розгляду проблем, пов'язаних з ядерною безпекою під час збройних конфліктів", - заявили в делегації.

Там нагадали, що це вимагалося в резолюції щодо ядерної безпеки, прийнятій Генеральною конференцією МАГАТЕ минулого року.

Делегація Євросоюзу зазначила, що питання ядерної безпеки в Україні розглядатиметься більш детально.

Повідомляється, що до заяви приєдналися Україна, Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Ісландія, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Молдова.

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку атомну електростанцію у березні 2022 року. Відтоді найбільша в Україні та Європі АЕС перебуває під контролем окупантів.

Росія перетворила станцію та прилеглу територію на військову базу, розмістивши там техніку й особовий склад. Це створює ризик провокацій і підвищує небезпеку ядерного інциденту.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло про критичну ситуацію та необхідність забезпечення безпеки персоналу і ядерних матеріалів.

А 31 серпня стало відомо, що фахівці МАГАТЕ не можуть потрапити до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів Запорізької АЕС. Російські загарбники не пропускають експертів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Запорізька АЕС МАГАТЕ Російська Федерація Ядерна безпека Війна в Україні
Новини
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії