"Стратегическая ошибка": фон дер Ляйен сделала сенсационное заявление о ядерной энергии

16:11 10.03.2026 Вт
2 мин
Европа признала провал собственной стратегии
aimg Валерия Полищук
Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)

Отказ от ядерной энергетики был стратегической ошибкой для Европы. Это привело к потере надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Россия пытается нанести вред украинским АЭС, у нас есть данные об их разведке, - Зеленский

Выступая на ядерном саммите в Париже, глава Еврокомиссии отметила, что если в 1990 году треть электроэнергии в Европе производилась на АЭС, то сегодня этот показатель сократился до 15%. Она подчеркнула, что ядерная энергия является важной для перехода к экономике с нулевыми выбросами и отказа от российского ископаемого топлива.

Особенно актуальным этот вопрос становится на фоне конфликта в Иране, который спровоцировал скачок цен на нефть и газ, обнажив уязвимость европейской экономики.

Новая стратегия ЕС

Европейская комиссия готовит стратегию внедрения малых модульных реакторов (SMR). Ожидается, что они заработают в Европе к началу 2030-х годов. Эта технология должна заменить ископаемое топливо и обеспечить стабильную работу энергосетей, когда не хватает солнечной или ветровой генерации.

Для поддержки частных инвестиций в эту отрасль ЕС выделит 200 млн евро гарантий через систему торговли выбросами.

Реакция Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал заявление фон дер Ляйен, выразив сожаление из-за решения предыдущего правительства о закрытии АЭС. В то же время он отметил, что этот процесс необратим, поэтому сейчас Берлин сосредоточен на расширении сетей и увеличении доступного предложения энергии.

Зато министр окружающей среды Карстен Шнайдер выступил против возобновления ядерной программы. Он назвал идею строительства новых реакторов "тупиком" и заявил, что после отказа от атомной энергетики страна стала значительно безопаснее.

Ранее в Европейском Союзе отметили, что российская агрессия против Украины создает критические риски для ядерной безопасности и препятствует стабильной деятельности мониторинговых миссий МАГАТЭ. Политика Москвы расценивается как прямая угроза международным стандартам контроля за атомными объектами.

