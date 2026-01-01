Стратегічна перспектива РФ в акваторії Чорного та Азовського морів не покращується, - ВМС
Корабельно-катерний склад росіян не має перспектив для подальшого перебування в акваторії Чорного та Азовського морів.
Як повідомляє РБК-Україна про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону.
"Стратегічна перспектива для нашого ворога точно не покращується, тому що акваторія фактично закрита. Завести нові одиниці вони не можуть і не хочуть, точніше, технічно можуть, але останні одиниці вони виводили. Тобто корабельно-катерний склад залишається таким же, що є станом на зараз, і у нього перспектив подальшого адекватного перебування тут немає", - сказав Плетенчук.
За його словами, будь-яка зупинка ворожого корабля в доках для здійснення обслуговування зробить із нього зручну мішень.
"Залишається авіація. Ви бачите, що в кінці року вони втратили кілька одиниць в Криму. І це теж є їхньою одвічною проблемою, що вони мають все одно знаходитися доволі близько до нас, щоб працювати в тій самій акваторії", - зазначив речник.
Плетенчук також додав, що в кінці року росіяни збільшили кількість ударів по цивільних судах.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія намагається налагодити виробництво морських безекіпажних катерів. У Військово-морських силах ЗСУ заявляють, що готові до цієї загрози.
Також у ВМС повідомили, що Росія запускає крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря у обмеженій кількості через технічні труднощі та несприятливі погодні умови. Ефективність цих ракет знизилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення.
Також відомо, що порт у Новоросійську залишається небезпечним для російських кораблів, адже українські захисники можуть вразити їх навіть у гавані.