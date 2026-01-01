Стратегическая перспектива РФ в акватории Черного и Азовского морей не улучшается, - ВМС
Корабельно-катерный состав россиян не имеет перспектив для дальнейшего пребывания в акватории Черного и Азовского морей.
Как сообщает РБК-Украина об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.
"Стратегическая перспектива для нашего врага точно не улучшается, потому что акватория фактически закрыта. Завести новые единицы они не могут и не хотят, точнее, технически могут, но последние единицы они выводили. То есть корабельно-катерный состав остается таким же, что есть по состоянию на сейчас, и у него перспектив дальнейшего адекватного пребывания здесь нет", - сказал Плетенчук.
По его словам, любая остановка вражеского корабля в доках для осуществления обслуживания сделает из него удобную мишень.
"Остается авиация. Вы видите, что в конце года они потеряли несколько единиц в Крыму. И это тоже является их извечной проблемой, что они должны все равно находиться довольно близко к нам, чтобы работать в той же акватории", - отметил спикер.
Плетенчук также добавил, что в конце года россияне увеличили количество ударов по гражданским судам.
Напомним, ранее мы сообщали, что Россия пытается наладить производство морских безэкипажных катеров. В Военно-морских силах ВСУ заявляют, что готовы к этой угрозе.
Также в ВМС сообщили, что Россия запускает крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря в ограниченном количестве из-за технических трудностей и неблагоприятных погодных условий. Эффективность этих ракет снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения.
Также известно, что порт в Новороссийске остается опасным для российских кораблей, ведь украинские защитники могут поразить их даже в гавани.