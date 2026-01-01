Стратегическая перспектива РФ в акватории Черного и Азовского морей не улучшается, - ВМС

"Стратегическая перспектива для нашего врага точно не улучшается, потому что акватория фактически закрыта. Завести новые единицы они не могут и не хотят, точнее, технически могут, но последние единицы они выводили. То есть корабельно-катерный состав остается таким же, что есть по состоянию на сейчас, и у него перспектив дальнейшего адекватного пребывания здесь нет", - сказал Плетенчук.

По его словам, любая остановка вражеского корабля в доках для осуществления обслуживания сделает из него удобную мишень.

"Остается авиация. Вы видите, что в конце года они потеряли несколько единиц в Крыму. И это тоже является их извечной проблемой, что они должны все равно находиться довольно близко к нам, чтобы работать в той же акватории", - отметил спикер.

Плетенчук также добавил, что в конце года россияне увеличили количество ударов по гражданским судам.