Стратегічна необхідність. Нейтральна Швейцарія просуває поглиблення зв'язків з ЄС

17:31 13.03.2026 Пт
Уряд переконує суспільство підтримати угоду, яка може змінити відносини з Євросоюзом
aimg Марія Науменко
фото: Швейцарія просуває угоду з ЄС (Getty Images)

Уряд Швейцарії назвав стабільні відносини з Європейським Союзом "стратегічною необхідністю" та почав переконувати громадськість підтримати нову угоду з Брюсселем напередодні загальнонаціонального референдуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Щоб підкреслити важливість угоди, одразу троє з семи членів федерального уряду виступили разом із публічними заявами про необхідність її ратифікації.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс наголосив, що документ має ключове значення для майбутнього країни.

Угоду між Швейцарією та Європейським Союзом президент країни Гі Пармелін і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали на початку цього місяця. Домовленості сторони досягли ще у 2024 році.

Втім документ має бути затверджений на референдумі у Швейцарії. Очікується, що голосування може відбутися не раніше наступного року.

Міністр юстиції Беат Янс пояснив необхідність угоди погіршенням геополітичної ситуації.

"У непевному світі, де "право сильнішого" здається єдиним правилом, що діє, стабільні відносини з нашими найважливішими партнерами стають ще важливішими", - наголосив він.

У виданні зауважили, що одним із найбільш дискусійних положень документа є те, що країні доведеться частково імплементувати законодавство Європейського Союзу.

Співпраця з Європейським Союзом дедалі більше розглядається у Швейцарії як ключовий фактор безпеки та економічної стабільності.

Наприкінці минулого року начальник збройних сил країни, генерал-лейтенант Томас Зюсслі, визнав, що Швейцарія не здатна самостійно захиститися від повномасштабної військової агресії. Він також заявив про серйозні проблеми з оснащенням армії.

У зв’язку з цим військове керівництво країни закликало уряд прискорити збільшення оборонних витрат на тлі зростання загроз у Європі, зокрема з боку Росії.

Зеленський назвав ціну рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії
