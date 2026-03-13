США хочуть розділити Європу: Каллас назвала головну причину

Сполучені Штати хочуть розділити Європу, адже їх керівництву не подобається ЄС. Саме це варто зрозуміти європейському керівництву.

Про це заявила представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням Financial Times .

"Важливо, щоб усі (країни – ред.) зрозуміли, що США дуже ясно показали: вони хочуть розділити Європу. Їм не подобається Європейський союз", - заявила Каллас.

За її словами, Вашингтон використовує тактику, яку "застосовують противники ЄС". Вона також визнала, що політика президента США Дональда Трампа посилила позиції Франції та інших країн, які виступають за більш "автономну" Європу, насамперед у оборонній галузі.

При цьому вона попередила, що надто швидкий перехід до такої моделі також може виявитися контрпродуктивним.

Глава дипломатії ЄС додала, що Європі необхідно одночасно знижувати залежність від США та підтримувати співпрацю з ними.

За її словами, європейські країни поки що не можуть відмовитися від закупівель американської військової продукції, але вони мають паралельно нарощувати інвестиції у власну оборонну промисловість.