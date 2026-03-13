Стратегическая необходимость. Нейтральная Швейцария продвигает углубление связей с ЕС
Правительство Швейцарии назвало стабильные отношения с Европейским Союзом "стратегической необходимостью" и начало убеждать общественность поддержать новое соглашение с Брюсселем накануне общенационального референдума.
Чтобы подчеркнуть важность соглашения, сразу трое из семи членов федерального правительства выступили вместе с публичными заявлениями о необходимости его ратификации.
Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис подчеркнул, что документ имеет ключевое значение для будущего страны.
Соглашение между Швейцарией и Европейским Союзом президент страны Ги Пармелин и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в начале этого месяца. Договоренности стороны достигли еще в 2024 году.
Впрочем документ должен быть утвержден на референдуме в Швейцарии. Ожидается, что голосование может состояться не раньше следующего года.
Министр юстиции Беат Янс объяснил необходимость соглашения ухудшением геополитической ситуации.
"В неуверенном мире, где "право сильнейшего" кажется единственным действующим правилом, стабильные отношения с нашими важнейшими партнерами становятся еще более важными", - подчеркнул он.
В издании отметили, что одним из самых дискуссионных положений документа является то, что стране придется частично имплементировать законодательство Европейского Союза.
Сотрудничество с Европейским Союзом все больше рассматривается в Швейцарии как ключевой фактор безопасности и экономической стабильности.
В конце прошлого года начальник вооруженных сил страны, генерал-лейтенант Томас Зюссли, признал, что Швейцария не способна самостоятельно защититься от полномасштабной военной агрессии. Он также заявил о серьезных проблемах с оснащением армии.
В связи с этим военное руководство страны призвало правительство ускорить увеличение оборонных расходов на фоне роста угроз в Европе, в частности со стороны России.