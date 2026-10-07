"Страшніше за транспортний колапс": що загрожує Києву через удари РФ по мостах

Чому закриття мостів не спричинять колапс

За словами експерта, навіть якщо одночасно перекрити кілька мостів через Дніпро, люди почнуть змінювати свої рішення щодо поїздок.

"Транспортного колапсу через мости не буде, він не можливий. Люди щодня ухвалюють для себе нові рішення", - зазначив Беспалов.

Він пояснив, що люди, які живуть на лівому березі, але працюють на правому, у такій ситуації можуть відмовитися від частини поїздок, змінити роботу, маршрут, час виїзду або вид транспорту.

"Однак можуть бути локальні проблеми. Наприклад, якщо одночасно перекрити кілька мостів, середній час поїздки дуже зросте. Але все одно людина зможе дістатися до місця призначення", - сказав експерт.

Коли ситуація може загостритися

Водночас транспортна ситуація може стати значно складнішою, якщо одночасно виникне кілька проблем.

Зокрема, додатковим фактором може стати негода. За словами Беспалова, сильна злива може спричинити ДТП, погіршити видимість і призвести до зупинки частини транспорту.

"Якщо піде злива, яка спровокує багато ДТП, зменшить видимість, якийсь транспорт зупиниться. Одночасно, наприклад, буде удар по енергетиці і зупиняться всі тролейбуси, які зараз знаходяться на маршрутах, ще звузиться проїзна частина - от тоді може бути колапс, а не тільки через перекриття мостів", - пояснив експерт.

Чим небезпечна транспортна деградація

На думку Беспалова, найбільша загроза для Києва полягає не в короткостроковому транспортному колапсі, а в поступовому погіршенні умов пересування містом.

"Тому катастрофи з транспортом не буде, але це удушення економіки. Бо через транспортну втому людина, яка дві години добирається до роботи, або звільниться, або переїде в інше місто, де є кращі можливості для пересування", - зазначив він.

Експерт навів приклад ІТ-фахівців, які свого часу переїжджали з Києва до Вінниці через, зокрема, кращі можливості для пересування містом.

"І це страшніше за колапс, бо йде загроза транспортної деградації - коли твоє завтра гірше, ніж сьогодні. І так відбувається з дня в день. Транспортний колапс - це сильний спазм, головний біль. А те, що відбувається у нас, - це як онкологія", - сказав Беспалов.