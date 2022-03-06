Страны НАТО получили "зеленый свет" на передачу истребителей Украине, - Блинкен

По словам Блинкена, сегодня администрация президента США Джо Байдена решает вопрос о том, что она может предоставить Польше, чтобы страна передала Украине истребители.

"На это (на передачу истребителей –ред.) дается зеленый свет. На самом деле мы сейчас разговариваем с нашими польскими друзьями о том, что мы могли бы сделать для удовлетворения их потребностей, если они действительно решат предоставить эти истребители украинцам. Что мы можем сделать? Как мы можем помочь убедиться в том, что они получат" что-то в дополнение к самолетам, которые они передают украинцам?",- заявил Блинкен.