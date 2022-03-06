Країни НАТО отримали "зелене світло" на передачу винищувачів Україні, - Блінкен

Члени НАТО отримали дозвіл на відправку винищувачів до України. США вже розпочали переговори з Польщею щодо допомоги нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBS News .

"На це (на передачу винищувачів -ред.) дається зелене світло. Насправді ми зараз розмовляємо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити для задоволення їхніх потреб, якщо вони дійсно вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити? Як ми можемо допомогти переконатися в тому, що вони отримають" щось на додаток до літаків, які вони передають українцям?”, - заявив Блінкен.

За словами Блінкена, сьогодні адміністрація президента США Джо Байдена розв'язує питання, щодо того, що вона може надати Польщі, аби країна передала Україні винищувачі.

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