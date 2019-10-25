Страны НАТО в Брюсселе раскритиковали военные действия Турции в Сирии

Фото: Марк Эспер (GettyImages)

действия Турции могут угрожать результатам по борьбе с ИГ

В начале двухдневной встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 24 октября Турцию резко розкритикукали за вторжение на северо-восток Сирии. Об этом передает "Радио Свобода".

В частности, министр обороны США Марк Эспер назвал начатое 9 октября вторжение Турции "необоснованным". Однако члены НАТО признали также, что Турция является важным стратегическим союзником, так что они мало могут сделать для наказания.

"Мы видим, как они крутятся ближе к орбите России, чем в западной орбите. И я думаю, что это обидно", - заявил глава Пентагона.

Больше всего критики было из-за беспокойства, что действия Анкары могут подорвать региональную стабильность и обесценить достижения в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Напомним, Российская Федерация и Турция подписали меморандум по ситуации в Сирии во время встречи президентов - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 22 октября.

Впоследствии в Министерстве обороны Турции заявили о прекращение военной операции в Сирии в связи с завершением вывода курдских боевиков из "безопасной зоны".

Перед этим в Госдепе США заявили, что президент США Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции "в случае необходимости".