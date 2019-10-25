Країни НАТО у Брюсселі розкритикували військові дії Туреччини у Сирії

Фото: Марк Еспер (GettyImages)

Дії Туреччини можуть загрожувати результатам боротьби із ІД

На початку дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі 24 жовтня Туреччину різко розкритикукали за вторгнення на північний схід Сирії. Про це передає "Радіо Свобода".

Зокрема, міністр оборони США Марк Еспер назвав розпочате 9 жовтня вторгнення Туреччини "необґрунтованим". Проте члени НАТО визнали також, що Туреччина є важливим стратегічним союзником, тож вони мало можуть зробити для покарання.

"Ми бачимо, як вони крутяться ближче до орбіти Росії, ніж на західній орбіті. І я думаю, що це прикро", - заявив глава Пентагону.

Найбільше критики було через занепокоєння, що дії Анкари можуть підірвати регіональну стабільність та знецінити здобутки в боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Нагадаємо, Російська Федерація і Туреччина підписали меморандум щодо ситуації в Сирії під час зустрічі президентів - Володимира Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана 22 жовтня.

Згодом у Міністерстві оборони Туреччини заявили про припинення військової операції в Сирії у зв'язку із завершенням виведення курдських бойовиків із "безпечної зони".

Перед цим у Держдепі США заявили, що президент США Дональд Трамп готовий до застосування військової сили проти Туреччини "у разі необхідності".