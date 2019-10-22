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Курды заявили о полном выводе войск из "безопасной зоны" в Сирии

Новости » В мире    22.10.2019 - 21:01
Курды заявили о полном выводе войск из "безопасной зоны" в Сирии
Иллюстративное фото (ABC News)

Согласно подписанному соглашению между США и Турцией, курды должны покинуть северо-восточный регион Сирии 22 октября до 21:00

Курдские силы сообщили США о полном выводе войск из северо-восточной части Сирии, где Турция планирует создать "безопасную зону". Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что соответствующее письмо командир курдских сил Мазлум Кобани направил вице-президенту США Майклу Пенсу.

"Мы полностью выполнили условия прекращения огня и вывели всех наших бойцов и силы безопасности из зоны военной операции", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 октября в 21:00 по киевскому времени заканчивает действовать перемирие в Сирии, которое было подписано в прошлый четверг между США и Турцией. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, он готов возобновить военные действия в Сирии, если перемирие на севере Сирии будет нарушено.

В США подтвердили, что в случае, если перемирие будет сохранено и дальше, будут отменены санкции против Турции. Также в США ожидают, что Турция в ближайшие часы завершит свою военную операцию в Сирии.

Также сообщалось, что 22 октября Россия с Турцией подписали меморандум по Сирии. Согласно документу военные обеих стран будут проводить совместное патрулирование в "безопасной зоне" в Сирии.

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