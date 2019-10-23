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Минобороны Турции заявило о прекращении военной операции в Сирии

Новости » Политика    23.10.2019 - 04:22
Минобороны Турции заявило о прекращении военной операции в Сирии
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сирийские и российские силы будут развернуты на северо-востоке Сирии

В Министерстве обороны Турции заявили, что в связи с завершением выведения курдских боевиков из "безопасной зоны" в данный момент нет необходимости в еще одной военной операции в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"На этом этапе нет необходимости начинать еще одну операцию за пределами нынешнего района операции", - говорится в заявлении министерства.

Агентство отмечает, что военное наступление Турции в Сирии, начавшееся 9 октября, фактически прекращено.

Сирийские и российские силы будут развернуты на северо-востоке Сирии, чтобы вывести курдских боевиков и их оружие с границы с Турцией в соответствии с соглашением, достигнутым во вторник между президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, ранее курдские силы сообщили Соединенным Штатам о полном выводе войск с северо-восточной части Сирии, где Турция планирует создать "безопасную зону" - соответствующее письмо командир курдских сил Мазлум Кобани направил вице-президенту США Майклу Пенсу.

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