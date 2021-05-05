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Страны G7 призвали Россию полностью отвести войска от границы Украины

Автор: Дмитрий Левицкий

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в своем совместном заявлении по итогам встречи в Лондоне вспомнили российскую агрессию против Украины. Министры G7 призвали Россию полностью отвести войска от украинской границы.

Об этом говорится в тексте опубликовало правительство Британии.

"Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности", - отмечается в заявлении.

В то же время министры отметили поддержку попыток Франции и Германии в нормандском формате по обеспечению полного выполнения минских договоренностей.

"Мы остаемся полностью преданными выполнению санкций, напоминая, что продолжительность международных санкций связана с полным выполнением Россией своих обязательств в рамках минских договоренностей и возвращением Крыма", - отмечается в заявлении G7.

Напомним, в начале апреля Россия стянула свои войска к восточной границе Украины и в оккупированный Крым. В украинской разведке предупреждали о возможном нападении. Однако на фоне дипломатического и санкционного давления Москва объявила об отводе своих войск от границы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что украинская армия должна быть готова к возвращению российских войск.

Кроме того, в украинской делегации в ТКГ спрогнозировали, что Россия может вернуть свои войска к границе с Украиной осенью, когда начнутся масштабные военные учения.

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