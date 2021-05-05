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На саммите G7 поддержали Украину и пообещали следить за агрессией РФ

Новина українською → Лондон, Среда 05 мая 2021 03:41
На саммите G7 поддержали Украину и пообещали следить за агрессией РФ Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На саммите "Большой семерки" в Лондоне подтвердили поддержку суверенитета Украины. Госсекретарь США и главы МИД Германии и Франции продолжат следить за российской агрессией.

Об этом говорится на сайте Госдепа США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан "на полях" саммита G7 обсудили Россию, Украину, а также ситуацию в Чаде, Камеруне и Ливане.

"Госсекретарь и министр иностранных дел также подтвердили неизменную поддержку суверенитета Украины со стороны США и Франции, согласились внимательно следить за агрессией России против Украины", - отмечается в сообщении.

Глава МИД Германии Хайко Маас и госсекретарь США также обсудили Украину и "Северный поток-2". Министр иностранных дел Германии подчеркнул важность поддержки Украины перед лицом агрессии РФ.

"Госсекретарь США также выразил решительную оппозицию газопроводу "Северный поток-2". Госсекретарь и Маас подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее советник Байдена Джейк Салливан заявлял, что Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Байдена планируется на это лето, но точной даты пока нет.

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