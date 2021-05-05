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Країни G7 закликали Росію повністю відвести війська від кордону України

Новость на русском → Лондон, Середа 05 травня 2021 21:44
Країни G7 закликали Росію повністю відвести війська від кордону України Фото: G7 закликала Росію відвести війська від України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) у своїй спільній заяві за підсумками зустрічі в Лондоні згадали російську агресію проти України. Міністри G7 закликали Росію повністю відвести війська від українського кордону.

Про це йдеться у тексті заяві, яку опублікував уряд Британії.

"Вкрай важливо, щоб Москва повністю відвела свої сили і вжила заходів щодо зниження напруженості", - наголошується у заяві.

Водночас міністри наголосили на підтримці намагань Франції та Німеччини у нормандському форматі щодо забезпечення повного виконання мінських домовленостей.

"Ми залишаємося повністю відданими виконанню санкцій, нагадуючи, що тривалість міжнародних санкцій пов'язана з повним виконанням Росією своїх зобов'язань в рамках мінських домовленостей та поверненням Криму", - зазначається у заяві G7.

Нагадаємо, напочатку квітня Росія стягнула понад свої війська до східного кордону України та в окупований Крим. В українській розвідці попереджали про можливий напад. Однак на тлі дипломатичного та санкційного тиску Москва оголосила про відведення своїй військ від кордону України.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголошував, що українська армія повинна бути готова до повернення російських військ.

Крім того, в українській делегації в ТКГ спрогнозували, що Росія може повернути свої війська до кордону з Україною восени, коли розпочнуться масштабні військові навчання.

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