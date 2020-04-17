Страны G7 договорились сотрудничать для создания вакцины от COVID-19, - Трюдо

Лидеры государств "Большой семерки" (G7) пообещали приложить все усилия к скорейшей разработки вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрінформ".

Он отметил, что пандемия COVID-19 - “это глобальный кризис, который требует глобального ответа”.

“Сегодня утром я обсудил пандемию с другими лидерами стран Большой семерки. Мы все остаемся решительно настроены делать все возможное, чтобы помочь людям и экономикам восстановиться после этого кризиса. Мы сотрудничаем в поддержке международных усилий по разработке вакцины, улучшения лечения, расширения тестирования и обеспечения передовой важной медицинской продукцией”, - сказал Трюдо.

Канадский премьер также призвал G7 помочь бороться с вирусом более уязвимым странам.

“В то время, как мы делаем все возможное для обеспечения безопасности жителей наших государств, мы также должны помочь бороться с вирусом более уязвимым странам, усилив поддержку их систем здравоохранения, облегчив долговую нагрузку и предоставив другие формы помощи”, - отметил он.

Трюдо подчеркнул, что государства-члены G7 “и в дальнейшем будут совместно работать как партнеры, поддерживая безопасность и здоровье людей по всему миру”.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" (G7) заявили о необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что итальянская компания Irbm может завершить разработку вакцины от коронавируса до осени этого года.

Всемирная организация здравоохранения сообщала, что сейчас на этапе клинических испытаний находятся 3 потенциальные вакцины от коронавируса. Еще более 70 образцов вакцины сейчас разрабатываются учеными по всему миру.