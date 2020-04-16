Лидеры G7 призвали провести реформу ВОЗ

Иллюстративное фото (flickr.com/Lajos Antal)

Страны G7 договорились координировать действия по противодействию коронавирусу

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) заявили о необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Белого дома, во время сегодняшней видеоконференции лидеры стран G7 договорились обеспечить координацию действий в борьбе с пандемией коронавируса.

"Лидеры G7 договорились сохранять приверженность принятию всех необходимых мер для обеспечения сильного и скоординированного глобального реагирования на кризис в области здравоохранения и связанное с ним гуманитарное и экономическое бедствие, а также для начала сильного и устойчивого восстановления", - говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, лидеры стран G7 согласились относительно неправильного управления пандемией коронавируса со стороны ВОЗ. Лидеры призвали тщательно пересмотреть деятельность и реформировать ВОЗ, ведь страны G7 ежегодно выделяют миллиарды долларов для ее существования.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит финансирование ВОЗ. Трамп объяснил свое решение тем, что, по его мнению, ВОЗ недостаточно эффективно боролась с распространением коронавируса. Также Трамп обвинил ВОЗ в прикрытии вспышки в Китае.