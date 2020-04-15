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Италия может завершить разработку вакцины от коронавируса до осени

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 22:55
Италия может завершить разработку вакцины от коронавируса до осени
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Испытания вакцины начнутся в апреле

Итальянская компания Irbm может завершить разработку вакцины от коронавируса до осени этого года. Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По словам Ди Майо, уже в конце апреля компания начнет испытания потенциальной вакцины от коронавируса. Ожидается, что вакцина появится в доступе до осени 2020 года.

"Итальянская компания Irbm начнет испытывать свою вакцину в конце апреля с целью сделать ее доступной еще до сентября", - написал он.

При этом глава итальянского МИД призвал ученых всего мира объединиться для создания вакцины от коронавируса.

"Сегодня происходит гонка между временем и учеными, исследователями и врачами во всем мире, чтобы найти вакцину. Но каждая страна идет сама по себе, нет координации, а значит, существует риск, что время для изготовления вакцины станет длиннее. Нам нужно объединить все лучшие умы, лучших мировых ученых, собрать их вокруг стола и заставить их работать вместе", - подчеркнул Ди Майо.

Италия может завершить разработку вакцины от коронавируса до осени

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что сейчас на этапе клинических испытаний находятся 3 потенциальные вакцины от коронавируса. Еще более 70 образцов вакцины сейчас разрабатываются учеными по всему миру.

Кроме того, турецкие ученые перешли ко второму этапу разработки вакцины от коронавируса. Начались лабораторные тесты антигена для вакцины.

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