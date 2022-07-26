Страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа: названы сроки

Согласно сведениям агентства, новый план будет утвержден во вторник на специальной встрече министров энергетики сообщества в Брюсселе.

Согласно плану, предложенному Европейской комиссией (ЕК), страны добровольно должны сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Напомним, что ранее российская компания "Газпром" продолжает уменьшение поставок газа в Европу через трубопровод "Северный поток".

В Европе ожидали, что работа "Северного потока" так и не будет восстановлена в срок. "Газпром" таки возобновил поставки газа, однако европейские политики продолжили готовиться к полной остановке поставок российского газа.

Недавно президент Путин заявил, что намерено таки сократить поставки газа вдвое. Причиной для этого он назвал якобы медленный ремонт оборудования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.