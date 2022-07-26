Страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа: названы сроки

Представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.
Согласно сведениям агентства, новый план будет утвержден во вторник на специальной встрече министров энергетики сообщества в Брюсселе.
Согласно плану, предложенному Европейской комиссией (ЕК), страны добровольно должны сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
Напомним, что ранее российская компания "Газпром" продолжает уменьшение поставок газа в Европу через трубопровод "Северный поток".
В Европе ожидали, что работа "Северного потока" так и не будет восстановлена в срок. "Газпром" таки возобновил поставки газа, однако европейские политики продолжили готовиться к полной остановке поставок российского газа.
Недавно президент Путин заявил, что намерено таки сократить поставки газа вдвое. Причиной для этого он назвал якобы медленный ремонт оборудования.
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