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Страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа: названы сроки

Фото: страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Согласно сведениям агентства, новый план будет утвержден во вторник на специальной встрече министров энергетики сообщества в Брюсселе.

Согласно плану, предложенному Европейской комиссией (ЕК), страны добровольно должны сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Напомним, что ранее российская компания "Газпром" продолжает уменьшение поставок газа в Европу через трубопровод "Северный поток".

В Европе ожидали, что работа "Северного потока" так и не будет восстановлена в срок. "Газпром" таки возобновил поставки газа, однако европейские политики продолжили готовиться к полной остановке поставок российского газа.

Недавно президент Путин заявил, что намерено таки сократить поставки газа вдвое. Причиной для этого он назвал якобы медленный ремонт оборудования.

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