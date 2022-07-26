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Країни ЄС погодили план зі скорочення споживання газу: названо терміни

Фото: країни ЄС погодили план зі скорочення споживання газу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Представники країн Європейського союзу (ЄС) погодили надзвичайний план зі скорочення споживання газу на 15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Згідно з відомостями агентства, новий план буде затверджений у вівторок на спеціальній зустрічі міністрів енергетики спільноти в Брюсселі.

Згідно з планом, запропонованим Європейською комісією (ЄК), країни добровільно мають скоротити споживання газу на 15% в період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року.

Нагадаємо, що раніше російська компанія "Газпром" продовжує зменшення постачання газу в Європу через трубопровід "Північний потік".

В Європі очікували, що робота "Північного потоку" так і не буде відновлена в строк. "Газпром" таки відновив постачання газу, однак європейські політики продовжили готуватися до повної зупинки постачання російського газу.

Нещодавно президент Путін заявив, що має намір таки скоротити постачання газу вдвічі. Причиною для цього він назвав нібито повільний ремонт обладнання.

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