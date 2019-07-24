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Страны ЕС осудили снос палестинских домов в Восточном Иерусалиме

Новости » Политика    24.07.2019 - 11:16
Страны ЕС осудили снос палестинских домов в Восточном Иерусалиме
Иллюстративное фото (GettyImages-186188764.jpg)

В ЕС назвали снос построек нарушением международного права

Германия, Франция, Испания и Великобритания осудили решение властей Израиля по поводу сноса построек палестинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что официальные представители этих стран сделали общее заявление после того, как власти Израили начали сносить постройки палестинцев в населенном пункте Сур Бахер на окраине Восточного Иерусалима.

"Снос зданий в занятых областях является, кроме редких и исключительных случаев, нарушением международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

Напомним, в начале недели сообщалось, что Израиль начал снос построек палестинцев на окраине Восточного Иерусалима после того, как в июне Верховный суд постановил, что постройки в одном из кварталов населенного пункта Сур Бахер нарушают запрет на строительство. Крайний срок, который суд отвел для их демонтажа, истек 19 июля. В свою очередь, владельцы построек заявили, что получили разрешения на их возведение от властей Палестинской национальной автономии.

Отметим, в конце июня в Иерусалиме арестовали палестинского министра Фади аль-Хадми. В частности, ночью полиция Израиля во время рейда провела обыск в его доме, изъяла мобильный телефон, а затем задержала политика.

 

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